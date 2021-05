Vremea 22 mai - Timp frumos și temperaturi în creștere în toată țara In regiunile vestice, nordice si centrale, vor fi innorari si mai ales dupa-amiaza si seara, pe suprafete mici se vor semnala ploi de scurta durata si posibil descarcari electrice.Vantul va avea intensificari temporare la munte, viteze mai mari urmand a se inregistra in zona montana. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 21 si 27 de grade.*** In București, vremea va fi frumoasa si va continua sa se incalzeasca, urmand a se inregistra valori termice normale pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 26 de grade.*** La… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

