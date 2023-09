Vremea 21 septembrie - Temperaturi peste media perioadei Vremea va fi calda pentru aceasta data, cu temperaturi maxime cuprinse intre 22 și 31 de grade Celsius in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu innorari și averse locale, mai ales in vestul, sud-vestul și centrul țarii, precum și la munte. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari in sudul Banatului și in zona montana. In acest articol, iți prezentam prognoza meteo detaliata pentru ziua de 21 septembrie 2023, dar și pentru restul saptamanii și pentru luna septembrie.Prognoza meteo pentru 21 septembrie 2023, la nivel naționalPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in data de 11 august este in general frumoasa, cu temperaturi medii potrivite perioadei in care ne aflam.Vremea in generalPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) , vremea va fi in continuare racoroasa, mai ales dimineața și noaptea, in nord, centru și vest, iar in restul țarii…

- Nu scapam de canicula astazi, 19 iulie. Temperaturile maxime variaza intre 25 de grade și 37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat. Cum va fi vremea in țara Potrivit meteorologilor, in Banat, Crisana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local in sudul Moldovei si sud-vestul Transilvaniei, valul de…

- Oltenia, sub cod galben de canicula. Meteorologii au emis doua atentionari Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat. Acestea sunt valabile incepand de miercuri in majoritatea regiunilor, cu temperaturi care vor urca la 40 de grade in sudul Campiei Romane si sudul Banatului si nopti tropicale.Potrivit…

- Ieri, administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare de val de caldura, disconfort termic și canicula, valabila pana vineri in aproape toata țara, potrivit Agerpres. Valul de caldura și cel de canicula au inceput de ieri sa cuprinda Banatul și Oltenia, iar de astazi se vor extinde și…

- Meteorologii au emis luni, 10 iulie, o avertizare de canicula pentru toata țara, care este valabila pana vineri, 14 iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 34 și 37 de grade. In Capitala vremea va deveni caniculara de marți, 11 iulie.Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul…

- Iata cum va fi vremea in 7 iulie in diferite regiuni ale țarii, inclusiv București, litoral și munte.Vremea in București pe 7 iulieIn Capitala, vremea va fi calduroasa , cu o temperatura maxima de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar dupa-amiaza se vor semnala averse și descarcari electrice.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti, valabila in perioada 4-6 iulie 2023.Potrivit ANM, in urmatoarele 48 de ore, meteorologii arata ca se vor forma conditiile necesare pentru ploi, furtuni cu descarcari electrice si intensificari ale vantului."Vremea…

- Temperaturile maxime vor fi in general de 32 - 35 de grade, iar cele minime de 18 - 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in timpul dupa-amiezelor, cand vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Administratia Nationala de Meteorologie…