Vreme predominant închisă cu precipitații Duminica, peste noapte și in prima parte a zilei vor cadea precipitații mixte și ninsori ușoare. Soarele rasare la ora 08:06. In zonele montane va ninge consistent și se va depune un nou strat de zapada. Izolat se va forma polei și va fi ceața. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 17:04. Valorile termice vor fi cuprinse intre 0 și 3 grade. De luni se va incalzi treptat. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, se menține nefiresc de calda pentru sfarșit de decembrie. Soarele rasare la ora 08:07. Izolat se va semnala ceața, iar cerul va fi predominant noros. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari la munte, iar spre seara sunt șanse de ploi ușoare. Soarele va apune la ora 16:55. Temperaturile…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa. Temporar va ploua slab, local in sud-est si izolat in rest. La altitudini mari pot fi precipitatii mixte. Pe alocuri vor mai fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si pe litoral. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Astazi, vremea se va mentine predominant inchisa si temporar se vor semnala precipitatii pe arii restranse in jumatatea de vest a tarii si cu totul izolat in rest. Acestea vor fi mai ales sub forma de ploaie in zonele joase de relief, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab…

- Miercuri, atmosfera va fi inchisa. Soarele rasare la ora 08:07. In zonele joase se anunța ceața, iar la munte se vor inregistra ninsori. Izolat vor fi condiții de polei, iar vantul va sufla slab și moderat. Spre seara se anunța precipitații sub forma de ploaie. Soarele va apune la ora 16:53. Valorile…

- Vremea se va raci semnificativ si va fi in general inchisa. Pe arii restranse se vor semnala precipitații slabe, predominant sub forma de ninsoare in est și parțial in centru și mai ales ploi in sud. In noaptea de 1/4 decembrie, cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala precipitații, local…

- Vineri, vremea va mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:56. In zona noastra, se vor semnala ploi ușoare, iar in zonele de deal și munte trecator se vor inregistra precipitații mixte și ninsori pe creste. Pe alocuri vor fi depuneri de polei. Vantul va sufla slab spre moderat, doar in zonele montane…

- Marți, temperaturile scad la jumatate fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:53. In zonele joase și de deal se vor inregistra ploi moderat cantitativ, iar in zonele inalte și pe creste va ninge. Vantul va sufla cu intensificari și pe arii restranse se va produce polei. Spre sfarșitul intervalului,…

- Vineri, vremea va fi mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:42. In aceasta noapte temperaturile vor fi extrem de scazute pentru data din calendar, iar pentru zona de sud a județului, la altitudini inalte, meteorologii au emis un cod galben de ploi și precipitații mixte, valabil pana sambata dupa-amiaza.…