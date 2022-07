Stiri pe aceeasi tema

- Instalatiile de climatizare din trenuri nu mai fac fata din cauza ca temperaturile exterioare au ajuns la 35 - 38 de grade Celsius, mai mult decat valorile pentru care aceste instalatii pot functiona, transmite CFR Calatori.

- Meteorologii anunța inca doua zile de canicula in țara noastra. Romania se afla, in acest moment, sub cod portocaliu și cod galben de canicula și disconfort termic accentuat, valabile pana maine seara la ora 21:00. In acest interval de timp, in partea de vest a țarii și in nord-vest vor fi temperaturi…

- Desi temperaturile scad usor, caldura extrema face ravagii in Romania. Dupa valul de aer tropical, meteorologii anunta furtuni violente. Vineri, 1 iulie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va fi persistent, iar disconfortul termic in continuare accentuat in vestul,…

- Schimbarile climatice reprezinta „cea mai mare amenințare pentru sanatatea umana din istorie”, mult mai mare decat riscurile prezentate de virusuri și boli, potrivit Euronews . Acestea trebuie tratate cu aceeași seriozitate cu care a fost tratata combaterea pandemiei de COVID-19. In caz contrar, sanatatea…

- VREMEA in Romania, 6–12 iunie: temperaturile mai scad, dar vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile Temperaturile devin mai ușor de suportat in aceasta saptamana. In weekend, se incalzește iar, pana la maxime de peste 30 de grade Celsius. Vor fi și ploi și furtuni, atat luni, cat și de la mijlocul…

- "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice. Sunt convins ca epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice intr-o ora si 37 de minute se datoreaza pe de-o parte popularitatii in crestere…

- O boala hepatica misterioasa care a infectat copii din zeci de țari din intreaga lume a ajuns in Asia, cu un caz raportat in Japonia, și in Canada, relateaza The Guardian . Sunt peste 190 de cazuri pana acum, inclusiv unul in Romania. Cazul din Japonia de hepatita acuta de origine necunoscuta a fost…

- Sambata, 16 aprilie 2022, vremea va fi calda in cea mai mare parte a țarii, iar temperaturile vor fi foarte ridicate in zona de sud și sud-est a Romaniei. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zonele montane inalte. Pe spații mici spre finalul intervalului vor fi condiții de ceața.…