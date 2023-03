Vreme capricioasă la sfârșit de martie. Temperaturi scăzute, ninsori și grindină Vremea s-a schimbat radical in weekend, temperaturile scazand brusc in anumite zone din țara, dupa ce termometrele urcasera chiar și pana la 20 de grade Celsius. Mai mult, a cazut grindina in localitați din Braila si Bacau. Incepand de luni, vremea se va strica in jumatate de țara și vom avea vant și ploi in Estul, Vestul și Nordul țarii. Specialiștii au emis o informare meteorologica valabila in intervalul luni, ora 6.00 – miercuri, ora 21.00. Astfel, trebuie sa ne așteptam la intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ, racire accentuata, ingheț la sol și bruma. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

