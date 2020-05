Vrei sa vezi daca ai anticorpi SARS-COV-2? De saptamana viitoare poti face oricand un test, la Synevo

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul CF din Simeria face teste pentru depistarea COVID-19. Testele se fac la cerere și costa 80 de lei. La fel ca la Petroșani, aceste teste rapide depisteaza anticorpii specifici infecției cu noul coronavirus. Este vorba despre teste imunocromatografice 2019-nCoV pentru detectarea de…

- Lucrarile de amenajare a spațiului destinat noului aparat Real Time PCR, o noua platforma integrata de biologie moleculara pentru efectuarea testelor COVID-19 , sunt in plina desfașurare la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare, spital in subordinea Consiliului Județean Maramureș.…

- Informații de ultima ora de la Spitalul de Urgența din Sfantu Gheorghe. Testele COVID-19 facute angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea unui caz in randul cadrelor medicale, sunt negative, a anuntat, duminica seara, conducerea institutiei."Va informam…

- Cele mai noi raportari oficiale arata ca in Prahova nu a fost confirmat, nici in ultimele 24 de ore, vreun caz nou de infectare cu Covid-19. Astfel, bilanțul imbolnavirilor ramane la 2, deși la nivel național a depașit pragul de 300 de cazuri.

- Cercetatorii chinezi din Wuhan și Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sange A (II) sunt mai vulnerabile, și automat mai predispuse, la infectarea cu Covid-19. In schimb, cei care sunt mai puțini afectați sunt cei cu zero(I). Oamenii de știința au analizat datele a 2.200 de pacienți…

- A crescut numarul buzoienilor introduși in carantina, dar si a celor izolați la domiciliu. Testele efectuate unui numar de 25 de persoane dintre cele care au fost puse in carantina au iesit negative la corobavirus. Pentru celelalte asteptarea continua. La nivelul judetului Buzau, 45 de persoane se afla…

- Exista o mare nervozitate printre parlamentari in aceste ore. Testele facute ieri mai ales in zona parlamentarilor PNL și nu numai nu au sosit nici la aceasta ora in condițiile in care li s-a promis inițial ca vor fi gata in 7 ore.Vezi și: Declarație incalificabila a ministrului Sanatații.…

- Rezultatele probelor prelevate de la un barbat care a calatorit recent intr-una din regiunile afectate din Italia, plasat miercuri in carantina dupa ce a prezentat durere in gat, sunt negative pentru coronavirus. „In cazul unui pacient s-a impus carantinarea in spital, conform procedurii, dupa ce…