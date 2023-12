Stiri pe aceeasi tema

- Conform tradiției, renunțarea la decorațiile de Craciun dupa cele 12 zile de sarbatoare aduce ghinion. Prin urmare, daca vrei sa atragi norocul in anul 2024, este indicat sa mai ai puțina rabdare inainte de a despodobi bradul, scrie livingetc.com.Așadar, intervalul de timp in care poți despodobi…

- Sfantul Stefan era tanar, frumos, cu un suflet deosebit, profund, bun orator și un remarcabil psiholog, Sfantul Ștefan era inzestrat cu un sentiment religios exceptional de cald si de puternic. Rar puteai intalni un suflet atat de delicat pentru un om cu o personalitate atat de puternica. Consecvent,…

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din anul calendaristic, mai exact nașterea Domnului. In aceasta zi, credincioșii țin cont de o mulțime de tradiții, onbiceiuri și superstiții. Iata ce nu este bine sa faci pe 25 decembrie pentru a avea parte de noroc…

- Horoscop 24 decembrie 2023. Cu Mercuri și Jupiter retrograde, ar putea aparea schimbari mari pentru unii nativi, reorganizari de grupuri, musafiri in plus sau in minus, in ajun de Craciun. Contextul astrologic din aceasta perioada le poate aduce zodiilor experiențe inedite și speciale. In plus, unii…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 24 decembrie 2023, Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 se suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I. Astfel, Loteria anunța o marire a reporturilor la 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de…

- Pomul de Craciun face parte din ornamentele care nu lipsesc in niciun an din casele oamenilor, in perioada sarbatorilor de iarna. Insa, trebuie sa știi ca decorațiunile care ajuta la asamblarea pomului au și ele o semnificație aparte, pe care puțini o cunosc. Iata ce sa pui in bradul de Craciun pentru…

- Vrei ca toate lucrurile sa iți mearga bine in anul 2024? Playtech Știri iți prezinta o metoda ușoara de a atrage energii pozitive in viața ta, anul viitor. Tot ce trebuie sa faci este sa acorzi atenție decorațiunilor pe care le pui in bradul de Craciun. Cu ajutorul lor, poți sa schimbi totul. Cum poți…

- Vești bune pentru doua zodii, pentru care astrele se aliniaza in preajma sarbatorilor de iarna. Acești nativi cunosc succesul inainte de Craciun și dau lovitura in plan financiar. Vezi daca te numeri printre nativii care vor avea noroc la Loto și se vor umple de bani chiar inainte de noul an. Zodiile…