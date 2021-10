„Vreau să ne cunoaștem personal”: Ambasadorul României în SUA începe turneul „50 States, One Community” Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, incepe turneul „50 States, One Community”, vizitand comunitațile romanești din statele americane. „Vreau sa ne cunoaștem personal, indiferent de punctul cardinal al Americii in care va aflați. Vreau sa spunem impreuna povestea Romaniei și prin acest demers, imi doresc sa fim parteneri in realizarea unui deziderat care reprezinta una dintre cele mai importante prioritați ale mandatului meu de ambasador: intrarea Romaniei in Programul Visa Waiver. Pentru asta, am nevoie de sprijinul vostru, de implicare activa in procesul de cooptare a autoritaților americane”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 50 States, One Community este numele simbolic sub care ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, incepe o serie de vizite in comunitațile romanești din statele americane. “Vreau sa ne cunoaștem personal, indiferent de punctul cardinal al Americii in care va aflați. Vreau sa…

- Luni, 25 octombrie 2021, incepand cu ora 09.30, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in Catedrala arhiepiscopala din Alba Iulia, a fost oficiata slujba parastasului pentru regele Mihai al Romaniei, cu ocazia comemorarii a 100 de ani de la nașterea sa. Nascut la data de 25 octombrie 1921, fiul principelui…

- Subprefectul Capitalei, care a preluat atributiile de prefect, Florela-Antonela Ghita, afirma ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat Prefectura ca nu va permite derogari de la respectarea normelor legale privind organizarea de spectacole, dupa ce organizatorii festivalului George Enescu…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in Baia Mare, pe strada George Enescu. Potrivit primelor informatii, doua masini au intrat in coliziune. La fata locului se afla echipaje SMURD si de politie. Participantii la trafic sunt sfatuiti sa evite zona! Foto Alex Ciurdas / Radare Maramures Source

- Uraganul Ida, care a atins zona de uscat in weekend in statul american Louisiana, a distrus in intregime cladirea istorica din orasul New Orleans in care a locuit in tinerete legendarul artist de jazz Louis Armstrong, informeaza agenția EFE, preluata de Agerpres . Intr-un clip postat pe Twitter de Jack…

- Directorul executiv al Festivalului International "George Enescu", Mihai Constantinescu, a evidentiat vineri ca toate momentele propuse publicului la aceasta editie sunt foarte frumoase, foarte interesante si cuprind tot ce trebuie sa cuprinda un festival de aceasta talie, informeaza Agerpres.…

- Una dintre cele mai emotionante lucrari ale lui George Enescu, Balada, se va auzi simultan joi, 19 august, incepand cu ora 12.15 in mai multe locatii din Bucuresti si diverse orase din tara, precum si pe mai multe canale media, in proiectul „Sunetul Iubirii”, initiat de Festivalul Enescu pentru a marca…

- Publicul, format din iubitori de teatru si studenti la cele patru universitati inscrise in concursul "Teatru studentesc la Pontul Euxin" Universitatea "Ovidius" din Constanta, Universitatea de Arte din Targu Mures, Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi si Universitatea Nationala de…