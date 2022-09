Vreau să fiu pisică! De ce alegi sa-ti traiesti viata asa, mieunand, latrand, strigand din tot pieptul cucuriguu!, ce gol sufletesc umpli sau de cine te protejezi implicandu-te in acel tip de comportament si stil de viata? Probabil un individ transspecie, dispus sa vorbeasca cu voce tare lumii despre el, chiar si cu riscul de a fi judecat ca fiind un ciudat, ar spune ca motivul alegerii sale nu trebuie sa fie o problema in discutie pentru noi. Si, chiar asa, de ce ar fi? In vartejul ametitor al lumii contemporane, mai este oare atat de deplasat a te crede pisica? Aflam din presa ca o eleva de la o scoala privata din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O eleva in clasa a saptea, la o scoala privata din Melbourne (Australia), care se identifica drept pisica, este acceptata de catre clasa si profesori, care incurajeaza „comportamentul felin” al adolescentei. „Extrem de inteligenta”, asa cum o numesc profesorii, fata nu vorbește in timpul orelor pentru…

- O eleva in clasa a saptea, la o scoala privata din Melbourne (Australia), care se identifica drept pisica, este acceptata de catre clasa si profesori, care incurajeaza „comportamentul felin” al adolescentei. „Extrem de inteligenta”, asa cum o numesc profesorii, fata nu vorbește in timpul orelor pentru…

- Nr. 194 Oradea, 17.08.2022 COMUNICAT DE PRESA Copiii au fost pregatiti de pompierii bihoreni, in cadrul Scolii de vara "Copilaria la Biserica din satul meu" Pompierii militari bihoreni au fost prezenti azi, cu Centrul Mobil de Pregatire a Paramedicilor, din dotarea Inspectoratului pentru Situatii de…

- „Cristi, tu daca vii aici nu mai pleci”, i-au spus prietenii stabiliți deja in Marea Britanie lui Cristian S, care in urma cu doi ani și-a luat inima in dinți și a facut pasul cel mare de a se muta din Romania. Spune ca a mers mereu la vot și de...

- Un britanic care i-a taiat gatul soției sale, bolnava in faza terminala, intr-un „act de dragoste” dupa cum a descris fapta judecatorul care l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, spune ca ar face același lucru din nou pentru a-i alina suferința, in contextul in care solicita o schimbare…

- Tenismenul sarb, Novak Djokovic, a transmis in timp ce se afla la inaugurarea unui complex de tenis in Bosnia ca „nu este sfarsitul lumii” daca nu va juca la editia din acest an de la US Open, potrivit RMC Sport. Novak Djokovic nu poate participa la US Open pentru ca nu este vaccinat anti-Covid. Sarbul…

- Update, ORA 11:00: Fostul premier Abe se afla in stare critica, medicii depunand eforturi pentru a-i salva viața. Potrivit poliției din Japonia, arma cu care s-a tras ar fi fost artizanala. Campania electorala a fost suspendata. Abe s-a prabușit și sangera de la gat inainte de a fi transportat de urgența…

- Chiar daca Apple spune ca lanțul lor de aprovizionare este global, adevarul este ca aceasta companie este foarte dependenta de China in ceea ce privește fabricarea produselor. Astfel, pandemia a cauzat probleme atat pentru companie, cat și pentru investitori și consumatori. Acest lucru a devenit și…