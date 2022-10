Stiri pe aceeasi tema

- Elitele ruse vor "sa se debaraseze" de Vladimir Putin, aflat la putere de la inceputul anilor 2000, satule de presedintia acestuia, care nu permite nicio contestare, declara un ales local din Sankt Petersurg, Dmitri Pliuga, postului francez BFMTV. "Pentru ca oamenii sa poata schimba ceva (in Rusia),…

- Vladimir Putin a fost ofițer KGB intre 1975-1991, apoi intre 1998 și 1999 a devenit directorul FSB. A ajuns președintele Rusiei in 2000 și, cu excepția a patru ani cand de ochii lumii a ocupat postul de premier, s-a asigurat ca poate ramane la Kremlin pentru totdeauna. Razboiul din Ucraina l-a izolat…

- Mihail Kasianov, care a fost primul premier al lui Putin, in perioada 2000-2004, este de parere ca razboiul din Ucraina ar putea duce la prabușirea regimului lui Putin.„In ceea ce privește mobilizarea, nu este o cacealma. In ceea ce privește potențiala utilizare a armelor nucleare, cred ca este o cacealma.…

- Mihail Kasianov, care a fost primul premier al lui Putin, in perioada 2000-2004, este de parere ca razboiul din Ucraina ar putea duce la prabușirea regimului lui Putin.„In ceea ce privește mobilizarea, nu este o cacealma. In ceea ce privește potențiala utilizare a armelor nucleare, cred ca este o cacealma.…

- Polonia a semnat un contract cu Coreea de Sud pentru 48 de noi avioane de lupta ușoare, in contextul in care incearca sa iși consolideze armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de invazia Rusiei in Ucraina, anunța Reuters. Aeronavele fac parte dintr-un contract de armament in valoare de…

- Razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina are urmari grave și pentru Rusia. Cand a lansat invazia in dimineața zilei de 24 februarie, liderul de la Kremlin credea ca va cuceri teritoriile vecine imediat, dar ajutorul occidental oferit Kievului a dat planurile Moscovei peste cap. Dupa ce mai mulți giganți…

- Razboiul din Ucraina le-a impins pe Finlanda și Suedia in brațele alianței NATO, a incurajat patriotismul ucrainean, a consolidat alternativa democratica pe care Ucraina o ofera in locul tiraniei liderului de la Kremlin și i-a indemnat pe clienții europeni ai Rusiei sa iși caute alte surse de aprovizionare.…

- Masinaria de propaganda pro-Kremlin arata ca responsabile pentru preconizata criza alimentara mondiala sunt sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei, se arata intr-o analiza a portalului EU vs Disinfo.