- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, recunoaste ca, in contextul razboiului din Ucraina, a existat foarte mare ingrijorare in randul populatiei din Romania privind o posibila expunere la radiatii. Acesta apreciaza efortul depus de Antibiotice S.A de a reusi intr-un timp record sa fabrice 30 de milioane…

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane de dolari, a anuntat, duminica, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit sursei citate, cei doi ucraineni, soti si sotie, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- In 2021, numarul porcilor sacrificati in abatoare din productia interna a fost de 3,2 milioane, fata de 4,2 milioane in 2016, desi consumul s-a mentinut la acelasi nivel, așa ca importurile vor creste semnificativ, a spus Ioan Ladosi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc. „Potrivit…

- Marți, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numarul 7 milioane, modelul fiind un Duster gri din seria limitata Extreme. Dacia a produs anul trecut 257.000 de mașini la Mioveni, iar anul de maxim a fost 2019, cu 349.000 de mașini. Modelul aniversar este un exemplar al Seriei Limitate…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, anunța acordarea de ajutoare financiare fermierilor pentru a impiedica creșterile de prețuri prognozate la alimente. Printre categoriile de fermieri vizate de aceasta masura sunt producatorii de cartofi și producatorii de struguri de masa. „In bugetul pentru…

- O despagubire in valoare de 5.3 milioane de euro a fost achitata de catre BAAR, ceea ce reprezinta o suma record in acest sens. Plata a fost distribuita victimelor unui accident rutier produs in Franța, de catre un șofer de camion din Romania, in 2018. Valoarea despagubirii reprezinta cheltuielile de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dupa amiaza in zona seismica Vrancea. Alte trei cutremure, de intensitate mai mica, au avut loc in decursul zilei de 30 decembrie. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei),…

- Vine un nou an, 2022, iar de data asta avem bugetul adoptat la timp. Deja e și în Monitorul oficial. În Parlament au fost facute anumite modificari, le vom scrie mai jos, dar poate cea mai importanta este opinia Consiliului fiscal care a spus, cu alte cuvinte, ca estimarile de venituri sunt…