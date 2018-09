Vrancea: Un bărbat din Focşani s-a aruncat în faţa trenului după ce a lovit un pieton Un barbat din Focsani a murit miercuri seara aruncandu-se in fata trenului dupa ce a accidentat un pieton si a fugit de la fata locului.



"La ora 20,30 a fost primit un apel 112 cu privire la o persoana care s-a aruncat in fata trenului. Aceasta a fost identificata, fiind vorba de un barbat de 49 ani, din Focsani. Din primele cercetari, se pare ca acesta este autorul unui accident usor cu fuga de la fata locului petrecut putin mai devreme pe soseaua Vrancei, unde un pieton a fost acrosat de un autoturism si accidentat usor", a declarat comisar-sef Zorel Burlan, de la IPJ Vrancea.

