Vrancea: Un bărbat a murit şi o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incendiu la Odobeşti Un barbat a decedat si o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a cuprins o locuinta, marti seara, la Odobesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari au fost alertati vineri, 8 septembrie, in jurul orei 20,20, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuinta din localitatea Odobesti. La momentul sosirii fortelor de interventie la fata locului, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafata de aproximativ 50 metri patrati, cuprinzand intreaga locuinta. Din nefericire, in interior… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

