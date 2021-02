Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare din Botosani au dispus, marti, uciderea tuturor celor 24 de porci dintr-o gospodarie din localitatea Padureni din comuna Cosula dupa confirmarea virusului pestei porcine africane (PPA), se arata intr-un comunicat de presa transmis de Directia Sanitar- Veterinara si pentru…

- Veterinarii vranceni au anunțat prezența virusului Pestei Porcine Africane intr-o gospodarie cu trei porci din localitatea Straoane. Serviciile veterinare au intervenit de urgența in urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul…

- DSVSA Constanta informeaza asupra faptului ca in data de 22.01.2021 a fost confirmat un focar de pesta porcina africana la porcii domestici dintr o exploatatie non profesionala din localitatea Negru Voda sectia Darabani. In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate…

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat pesta porcina africana in localitatea Colonia Mica, dupa probele prelevate de la un porc gasit mort intr-o gospodarie. A fost stabilita zona de protecție in jurul localitații, pe o distanța de 13 kilometri.

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o exploatatie comerciala cu aproximativ 30.000 de porci din localitatea Golesti, a informat Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. „In data de 2.01.2021, a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba solicita crescatorilor de porci sa respecte cu strictețe masurile de prevenire a raspandirii imbolnavirilor cu pesta porcina africana (PPA), deoarece exista risc crescut de propagare a virusului, in anumite zone din județ, in…