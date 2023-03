Vrancea: Parc amenajat de primărie, în Vinerea Verde, la Focşani Primaria municipiului Focsani va marca Vinerea Verde printr-o actiune de plantare a unor copaci in parcul Varlaam, realizat in urma lucrarilor de sistematizare din oras, a informat administratia locala. ‘Vineri 24 martie 2023, in cadrul campaniei ‘Verde pentru Focsani!’, Primaria municipiului Focsani, prin Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, va demara o serie de lucrari de amenajare a viitorului parc Varlaam. Dupa ce in 2022, odata cu inaugurarea locului de joaca, zona a fost resistematizata prin amenajarea unor alei si a parcarii, acum urmeaza ca spatiul verde sa fie pus in valoare… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristi Misaila ii invita pe focșaneni sa se alature acțiunii de plantare care incepe astazi in cadrul lucrarilor de amenajare a viitorului parc Varlaam, pe strada cu același nume din Focșani. Acțiunea de plantare va incepe astazi, in Vinerea Verde, in cadrul campaniei ”Verde pentru Focșani!”.…

- Primaria a emis mai multe autorizatii de desfiintare a 13 constructii care se afla in zona din spatele Catedralei Mitropolitane, intre strazile Arh. C.M. Cantacuzino si Petru Movila. In aceasta zona, Mitropolia Moldovei si Bucovinei (MMB) are in plan extinderea Ansamblului Mitropolitan. Constructiile…

- Primaria municipiului Radauți deruleaza in aceasta perioada o campanie de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public, anunța primarul Bogdan Loghin. El a aratat ca dupa capturare cainii sunt duși la adapostul de caini din Radauți unde timp de 14 zile vor beneficia de ingrijire medicala:…

- Primaria Campineanca a premiat joi 2 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Premierea a fost facuta de primarul Tudorel Ivan. Este vorba de familiile Ioan și Maria Sau și Gheorghița și Rodica Scutelnicu. „Am premiat cuplurile din Campineanca care au implinit 50 de ani de casatorie! I-am rugat…

- DECIZIE… Primaria municipiului Barlad, acorda ajutor de urgența in natura, constand in 2 mc de lemne de foc. Ajutorul se acorda de doua ori pe an, prin Direcția de Ajutor Social (DAS), in baza unei hotarari a CLM din decembrie 2022, privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația…

- LIVE VIDEO: Gala Clubului Sportiv Municipal Unirea. Sportivi și antrenori din Alba Iulia, premiați de primarie. LISTA Sportivii și antrenorii din Alba Iulia cu rezultate deosebite la competiții din 2022 sunt premiați, marți, la Gala Clubului Sportiv Municipal Unirea. Primaria municipiului Alba Iulia…

- Traim in „țara Lui Papura Voda”, iar fiecare edil iși face de cap cand vine vorba de cheltuirea banului public. Spre exemplu, Primaria Paunești din jud. Vrancea a achiziționat combustibil la suprapreț. Chiar daca in teorie entitațile publice ar trebui sa achiziționeze bunuri sau servicii la cele mai…

- Cei care intampina probleme in aceasta perioada, cu unitatile de cazare, agentiile de turism sau cu produsele pe care le consuma, pot apela numerele de urgenta direct din aplicatia InfoCons, anunta asociatia, intr-un comunicat. Pe lista cu numere, se afla Protectia Consumatorilor, Autoritatea Nationala…