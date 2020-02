Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan a fost reconfirmat, vineri, în fruntea organizatiei judetene a Partidului Social Democrat Vrancea, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie si a fost ales cu unanimitate de voturi, prin ridicare de mâini, relateaza Agerpres.În discursul sau, Marian Oprisan…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la ora 07:30, situația traficului se prezinta astfel: La nivelul județelor Buzau, Braila, Ialomița și Tulcea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a decis ca in perioada codului rosu, intervalul orar 22.00-08.00…

- Presedintele PSD Braila, senatorul Ion Rotaru, i-a adresat vineri liderului interimar al PSD, Marcel Ciolacu, in cadrul Conferintei Organizatiei PSD pentru desemnarea delegatilor judeteni la congresul din februarie, indemnul de a candida la presedintia partidului, asigurandu-l de sprijinul sau."Odata…

- Conducerea PSD se reneste, marti, in prima sedinta din acest an. Pe agenda se afla pregatirile pentru Congresul din luna februarie dar si prioritatile noii sesiuni parlamentare. Surse din PSd au precizat pentru Libertatea ca sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc marti, pe 14 ianuarie.…

- Primarul orașului Braila a publicat pe Facebook cererea de adeziune depusa de Mihai Tudose pentru a se reinscrie in PSD, urmand ca in zilele urmatoare sa fie luata o decizie in acest sens de catre conducerea organizației. Și președintele PSD Braila, Ion Rotaru, a declarat ca Mihai Tudose a depus o cerere…

- Asociatia Pro Infrastructura a avertizat marti ca mai multe mari proiecte de infrastructura rutiera aflate in lucru - printre care Autostrada de Centura a Bacaului, Autostrada A10 Sebes - Turda, drumul expres Craiova - Pitesti sau Podul peste Dunare de la Braila - au alocari bugetare insuficiente pentru…

- Un medic pediatru de la Spitalul de Urgența din Braila și-a oripilat pacienții dupa ce s-a prezentat la unitatea medicala intr-o stare deplorabila. Conducerea unitații medicale a anunțat, la cateva zile dupa ce o femeie a sesizat cazul, ca s-a autosesizat.

- Mai multi vicepresedinti ai PSD si-au dat demisia din functie in cadrul sedintei Comitetului Executiv, care s-a desfasurat marti seara. Printre acestia se numara liderul PSD Maramures, Gabriel Zetea, dar si Marian Oprisan, Lia Olguta Vasilescu, Dragos Benea, Roxana Manzatu, Dan Nica si Carmen Dan. Pe…