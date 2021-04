Vrancea: Femeie rănită grav în urma coliziunii între un microbuz de călători şi două autoturisme, pe E85 O femeie a fost ranita grav, luni, pe E85, la iesirea din Focsani spre Golesti, in urma coliziunii intre un microbuz de calatori si doua autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari au fost alertati astazi (luni n.r.), in jurul orei 14,05, despre un accident rutier produs pe DN2-E85, la intrarea in localitatea Golesti dinspre Focsani, in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz transport persoane. In urma impactului dintre acestea a rezultat o victima de sex feminin, conducator auto al unuia dintre autoturisme. Paramedicii au… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

