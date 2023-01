Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intocmit dosar penal pentru trei tineri cu varste intre 20 si 30 de ani, prinsi in flagrant in timp ce incercau sa fure mai multi arbori taiati ilegal dintr-o padure de pe raza comunei Bordesti, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent…

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie de 52 de ani, din municipiul Focsani, a fost gasita decedata in propriul apartament, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Miercuri, 4 ianuarie, la ora 13,34, politistii din cadrul…

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un copil de doua luni a decedat, in noaptea de duminica spre luni, la Nanesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii, in jurul orei 2,00, s-a primit un apel 112 privind decesul unui…

- Politistii vranceni au intocmit dosar penal pentru o femeie de 44 de ani care s-a urcat la volan sub influenta alcoolului, avand o alcoolemie de 1,03 mg/L alcool pur in aerul expirat, si a provocat un accident rutier, iar ulterior a parasit locul accidentului, a informat, luni, Inspectoratul de Politie…

- Un barbat de 49 de ani, din Slobozia Bradului, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de politisti in timp ce incendia instalatii electrice provenite de la vehicule, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 14.11.2022, ora 13,07, politistii din cadrul…

- Dosar penal pentru incendierea unor deșeuri in Slobozia Bradului Duminica, 6 noiembrie, ora 17.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, in extravilanul satului Valea Beciului din comuna Slobozia Bradului, are loc un incendiu. Polițiștii…

- In ziua de 31 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Parscov, impreuna cu reprezentanți ai ocolului silvic, au efectuat activitați in zona forestiera din in vederea verificarii legalitații exploatarilor de material lemnos. In apropierea fondului forestier polițiștii au depistat…