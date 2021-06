Vrancea: Acoperişul unui bloc din Tătăranu, doborât pe carosabil de vântul puternic Acoperisul unui bloc de locuinte sociale din Tataranu a fost doborat pe carosabil, marti, de vantul puternic, blocand traficul pe DN 23A timp de cateva zeci de minute, au informat reprezentantii primariei.



"Din cauza vantului puternic, acoperisul unui bloc de locuinte sociale apartinand primariei a cazut pe carosabil, blocand traficul pe DN 23A, in comuna Tataranu. Traficul a fost deviat pe o ruta ocolitoare, pe strada Ferentari, si nu s-au inregistrat neplaceri din partea participantilor la trafic. La fata locului a intervenit o echipa a SVSU Tataranu, reusind sa deblocheze drumul.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase scari de bloc cu locuinte sociale pentru care Ministerul Dezvoltarii a platit peste cinci milioane de lei zac in paragina de aproape trei ani, in municipiul Botosani. Blocurile, cu 72 de locuinte, sunt acoperite cu o folie, distrusa de intemperii si care se degradeaza de la o zi la alta.

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) și citate de Agerpres. Seismul s-a resimtit…

- Din primele informații, femeia care se afla in autobuz, in picioare, a suferit mai multe contuzii la colana și a fost transportata la spitalul din Pitești. In autobuz se aflau alte doua persoane, insa pentru ca acestea stateau așezate pe scaune, nu au fost și acestea ranite. .„Accident rutier intre…

- Reprezentanții primariei Sacele vor sa construiasca 27 de locuințe sociale in cladirea fostei „Ambasade Franceze” din Cartierul Electroprecizia. Imobilul a fost scos la licitație și va fi astfel consolidat, refuncționalizat și extins, urmand sa i se confere destinația de bloc de locuințe sociale.…

- Traficul rutier pe DN23, la iesirea din Maicanesti spre Braila, este blocat dupa ce o autoutilitara care transporta gunoi s-a rasturnat pe carosabil, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In jurul orei 11,23, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca la iesire din…

- Primaria orașului Marașești va construi 40 de locuințe sociale pentru locuitorii din categorii defavorizate. Asocierea Blue Konnyk SRL, Structuri SRL și Zeus SA a caștigat licitația organizata pe SEAP pentru construirea celor 40 de locuințe, valoarea de adjudecare a investiției fiind de peste 8,3 milioane…

- Polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 -E 85 -Marașești s-a produs un accident rutier. Conform primelor date, un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un tir care transporta pietriș. In urma coliziunii, tirul s-a rasturnat pe partea carosabila, blocand ambele…

- Joi, 25 martie, in jurul orei 02:45, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din satul Vizantea Razașeasca, comuna Vizantea-Livezi. Spre locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 3 echipaje de la Stația de Pompieri Vidra, cu 2 autospeciale de stingere…