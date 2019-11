Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara este prin orașele pentru care au crescut vanzarile de sejururi, arata o analiza a companiei de turism EXIMTUR pentru primele noua luni ale acestui an. ”Vanzarile pentru sejururi in orașele turistice au crescut cu 59%, indeosebi pentru Brașov, Sibiu, Sighișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iași, Sighetu…

- Proiectul Digi Mobil a fost derulat cu rezultate optime in județul Argeș și se va extinde gradual in lunile urmatoare și in alte zone ale țarii. In paralel cu adoptarea standardului 4G in banda de frecvențe de 900 MHz, operatorul de telefonie va utiliza și tehnologia 2G. ”Inca de la prezentarea ofertei…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, informeaza AGERPRES . Universitatea “Babes-Bolyai” se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”…

- Pitestiul, pe lista oraselor in care Ministerul Fondurilor Europene finanteaza, prin POR, mobilitatea durabila. Cum finanțeaza Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 mobilitatea durabila in orasele Romaniei? Intre altele, prin achiziția de mijloace de transport: autobuze electrice, troleibuze…

- Digi C2, modelul de intrare in gama, este prevazut cu un ecran de 6,1 inchi, fața de 5,2 inchi, cat avea predecesorul Digi C1. Celelalte doua modele din gama fac saltul la diagonala de 6,3 inchi. Prevazute cu dual-camera și funcționalitați de ultima ora precum deblocare faciala, senzor amprenta digitala,…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…

- Conferința ZF/Raiffeisen “Branduri romanești”. Cum sa iți construiești un brand puternic in business. Ziarul Financiar, in parteneriat cu Raiffeisen Bank Romania, organizeaza la 26 septembrie la Pitești conferința Branduri romanești, eveniment care aduna reprezentanții celor mai puternice branduri din…

- 'Educatia financiara este foarte importanta pentru orice persoana, indiferent daca activeaza in domeniul financiar sau nu. Fiecare roman trebuie sa inteleaga cum sa-si gestioneze chibzuit banii si ca, inca de la tinerete, este esential sa-si planifice viitorul. In lumea financiara, timpul este unul…