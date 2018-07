Votul pentru raportul Comisiei SIPA, reluat. Raport a fost adoptat

Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a explicat ca din votul exprimat in 13 iunie (cand a avut loc si dezbaterea raportului - n.r.), de 166 de voturi "pentru", 54 - "impotriva", patru abtineri si un parlamentar care nu s-a exprimat prin vot, rezulta ca plenul Parlamentului nu a fost in cvorum la acea data (233 de senatori si deputati prezenti in sala). Iordache a subliniat ca stenograma acelei sedintei releva ca in sala se aflau 225 de parlamentari, si nu 233 cum era necesar.

Deputatul PNL Gabriel Andronache sustine ca a existat cvorum si nu s-a intrunit numarul necesar de voturi…