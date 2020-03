Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD vor fi prezenți in sala de plen și vor vota impotriva Guvernului Cițu, declara la RFI senatorul Lucian Romașcanu. El precizeaza ca social-democrații ar putea face o propunere de premier, daca pica la vot Cabinetul Cițu.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis:…

- Audierea ministrilor propusi in Guvernul Citu va avea loc in comisiile parlamentare marti, miercuri si joi, sedinta Parlamentului pentru investire urmand sa fie stabilita dupa audieri, au decis Birourile permanente...

- ​Ludovic Orban a evitat un raspuns tranșant când a fost întrebat daca parlamentarii PNL vor vota Guvernul Cîțu. „Parlamentarii PNL vor face ce e mai bine pentru țara. (...) Vor acționa în conformitate cu prevederile constituționale”, a raspuns el. Birourile…

- A mai ramas o singura zi pana la sedinta plenului reunit al Parlamentului, in care se va da votul de investitura pentru Guvernul Orban II, iar pe scena politica de la București se duc negocieri dure, anunța...

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a devaluit la Antena 3 care e planul partidului sau in cazul in care PSD va lipsi, așa cum a anunțat, de la votul de investitura de luni pentru Guvernul Orban II.

- Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca, in cazul in care nu va exista cvorum la sedinta plenului reunit al Parlamentului in care urmeaza sa fie investit Guvernul, responsabilitatea apartine PSD, care "boicoteaza o procedura constitutionala". "O sa vedem ce se va intampla. Luni, daca nu…

- Prim-ministrul irakian desemnat Mohammed Tawfiq Allawi a declarat miercuri, la televiziunea nationala, ca a alcatuit un guvern de tehnocrati independenti politic, cerand parlamentului sa se reuneasca in sesiune extraordinara luni, 24 februarie, pentru a-i acorda votul de investitura, pe fondul protestelor…

- Audierea miniștrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, incep luni și se vor intinde pe parcursul a trei zile, respectiv pana miercuri. Votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa fie dat pe 24 februarie, ora 16.00, potrivit calendarului stabilit de Legislativ.…