- Politistii Biroului Politia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu au emis primul ordin de plasare in adapost a unui cal abandonat, preluat de Asociatia "Prietenii Berzelor" din comuna Cristian, care l-a luat in ocrotire,. Aseara, un barbat a sesizat Inspectoratul de Politie…

- Este vorba despre un singur autoturism care a rupt o conducta de gaz. In urma impactului sunt scapari intense de gaze, langa Primaria Sangeorgiu de Mureș, circulația este intrerupta pe sensul de mers Reghin – Targu Mureș, informeaza ISU Mureș. Se așteapta echipa specializata de la furnizorul de gaze…

- O parte dintre copiii unei clase din satul Trestia, comuna Cernești, care invața la Școala Gimnaziala din localitate, au fost vizitați zilele trecute reprezentanți ai Centrului de Cercetare si Formare a Universitații de Nord Baia Mare. Asociația se ocupa de o vreme indelungata, de asistarea copiilor…

- Ne face o deosebita placere sa anunțam debutul proiectului EQUILIBRUM prin care Asociația K"ARTE iși propune, in urmatoarele luni, sa implementeze un model combinat de ateliere de arta si terapie cu jocul in nisip in vederea reducerii anxietatii la copiii cu un nivel ridicat de anxietate. Proiectul…

- O serie de imagini cu un caine ranit in comuna Ideciu de Jos au fost postate pe o rețea de socializare in urma cu doua zile. Polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Mureș s-au autosesizat in acest caz și au intocmit un dosar penal, spune purtatorul de cuvant al IPJ Mureș, Emanuela…

- Un incendiu de horn la o casa de pe strada Simion Barnuțiu din muncipiul Reghin a fost lichidat de pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri din localitate. Ardeau depunerile din interiorul coșului de fum, anunța ISU Mureș, adaugand ca nu sunt alte probleme, iar forțele se intorc la baza.…

- Asociația „Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" – Filiala Targu-Mureș a demarat in cursul saptamanii trecute o campanie umanitara pentru colectarea de imbracaminte și incalțaminte, informeaza Arhiepiscopia Alba Iulia prin intermediul www.reintregirea.ro. 18 containere speciale Pe raza celor 12 parohii din…

- Misiune pirotehnica in municipiul Reghin, str. Vasile Pop, muniție de razboi gasita intr-o gradina. Intervine echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș. Muniție de razboi gasita intr-o gradina at Sursa articolului: Muniție de razboi gasita intr-o gradina Credit autor: Cristina…