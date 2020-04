Stiri pe aceeasi tema

- Organul de cercetare penala s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe 26 martie, un barbat si-a incalcat obligatia de a sta in izolare la domiciliu. Masura era dispusa din aceeași zi, dupa ce omul a revenit din Germania. Dar acesta și-a parasit locuința din comuna Ighiu, sat Bucerdea Vinoasa,…

- Un barbat dintr-un sat din Alba este cercetat penal pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu, dupa intoarcerea sa din Germania, fiind oprit in trafic la intrarea in Cluj-Napoca, unde se deplasase cu autoturismul proprietate personala.

- O femeie din Cugir care trebuie sa stea in izolare la domiciliu, pentru 14 zile, pana la sfarșitul lunii martie, nu respecta masura impusa de autoritați și are deja doua dosare penale. Mai exact, cea mai recenta abatere a femeii a fost in data de 21 martie, cand polițiștii din Cugir au identificat-o…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a crescut substantial in Alba, ajungand la 729 in cursul dupa-amiezei de joi, dupa ce dimineata erau 594 iar miercuri, 496, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste persoanele…

- Ziarul Unirea DSP: Patru persoane, care s-au intors din Italia, au fost sancționate astazi, cu 20.000 lei fiecare, pentru ca NU au respectat pocedura de izolare la domiciliu. Este vorba despre o femeie și trei barbați DSP: Patru persoane, care s-au intors din Italia, au fost sancționate astazi, cu 20.000…

- Ziarul Unirea DSP Alba: Persoanele aflate in izolare la domiciliu, care nu respecta procedura risca amenzi de pana la 20.000 de lei DSP Alba: Persoanele aflate in izolare la domiciliu, care nu respecta procedura risca amenzi de pana la 20.000 de lei Direcția de Sanatate Publica ... DSP Alba: Persoanele…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, la nivel național erau, pana miercuri, in carantina instituționalizata, 35 de persoane pentru care se erau derulate verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID-19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane erau in izolare la domiciliu și sub…

- O persoana din județul Alba care nu a respectat masurile de izolare la domiciliu, a fost sancționata de reprezentanții DSP Alba. Este vorba despre persoana domiciliata in Blaj, care a fost identificata pe strada, deși aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa fie la domiciliu pentru o perioada…