Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a decis miercuri mentinerea prevederii din OUG 33/2017 referitoare la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, potrivit careia presedintele acestei institutii este ales, la propunerea Guvernului, de catre Parlament. Deputatii au respins…

- Deputatii au respins cu 165 de voturi ''pentru'', 89 - ''impotriva'' si 5 abtineri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis la aceasta ordonanta.Pana la emiterea ordonantei, presedintele ANCOM era numit de presedintele Romaniei, la propunerea premierului.Reprezentantii…

- Camera Deputatilor a decis miercuri mentinerea prevederii din OUG 33/2017 referitoare la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, potrivit careia presedintele acestei institutii este ales, la propunerea Guvernului, de catre Parlament, informeaza agerpres.ro. Deputatii…

- PNL a anuntat ca a depus la CCR sesizarea de neconstitutionalitate in privinta hotararii Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale, potrivit unui comunicat transmis, marti, catre Mediafax. „Intre considerentele sesizate Curtii Constitutionale se numara lipsa…

- Senatorii vor vota marți, in plen, cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013. Camera Deputaților a votat respingerea…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…