„Vorsprung durch Technik” s-a evaporat: Tesla îi învinge pe nemți Producatorii auto germani au anunțat planuri indraznețe in ultimii ani pentru a trece la electrificare și pentru a contesta dominația Tesla. In schimb, nu fac decat sa ramana și mai mult in urma. Tesla a livrat 889.015 mașini electrice in prima jumatate a acestui an, mai multe decat Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Porsche vandute impreuna, […] The post "Vorsprung durch Technik" s-a evaporat: Tesla ii invinge pe nemți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

