Vor putea vaccinurile să ne protejeze de varianta Omicron? Moderna lucrează deja la un ser „special” Oamenii din toata lumea au intrat din nou in alerta, dupa ce Omicron, o noua varianta de coronavirus, cu 32 de mutații a proteinei Spike, se raspandește cu rapiditate. Mai multe state au decis sistarea curselor aeriene din țarile aflate in sudul și estul Africii. De asemenea, avut loc o intalnire de urgența a OMS […] The post Vor putea vaccinurile sa ne protejeze de varianta Omicron? Moderna lucreaza deja la un ser „special” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment OMS: Testele PCR sunt, in continuare, eficiente pentru depistarea Omnicron, insa testele rapide sunt sub semnul intrebarii Avertisment OMS: Testele PCR sunt, in continuare, eficiente pentru depistarea Omnicron, insa testele rapide sunt sub semnul intrebarii Testele PCR sunt in continuare…

- Datele preliminare sugereaza ca varianta Omicron prezinta ''un risc sporit de reinfectare'' comparativ cu celelalte variante, inclusiv Delta, varianta de coronavirus dominanta in prezent si cunoscuta ca fiind foarte contagioasa, mai multe informatii despre noua varianta (contagiozitate, severitatea…

- Oamenii care au intrat in contact cu persoane infectate cu Omicron vor sta in carantina chiar daca sunt vaccinați, a anunțat sambata ministrul Sanatații din Franța. Cei care au intrat in contact cu persoane testate pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului trebuie sa fie izolați chiar…

- Doctorul Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecțioase și Microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, arata, intr-o postare pe Facebook, care sunt vestile rele si cele bune despre tulpina Micron, care se raspandeste cu rapiditate. Opinia medicului a fost distribuita si de pagina oficiala a Comitetului…

- Comisia Europeana propune o suspendare a zborurilor din regiunea Africii australe, dupa descoperirea unei noi variante a SARS-CoV-2, a anuntat vineri presedintele CE Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ”Comisia Europeana propune, in stransa cooperare cu statele mmembre (ale Uniunii Europene) sa se…

- In jur de 600 de pasageri au ajuns vineri la Amsterdam cu doua curse KLM, fiind obligați sa aștepte ore in șir din cauza ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului identificata in zona Africii de Sud și declarata ieri de OMS ca fiind una ingrijoratoare ca urmare a numeroaselor mutații…

- Anunțul primului caz cu noua tulpina sud-africana, denumita denumita B.1.1.529 este considerata mult mai periculoasa decat cea originala, a fost facut de ministrul belgian al Sanatații, Frank Vandenbroucke, scrie publicația germana FAZ .Dupa conferința de presa a ministrului Sanatații, premierul belgian…

- Cercetatorii Institutului Național de Cercetari Agricole din Franța (INRAE) dezvolta un vaccin care are ca principal atu rezistența la variante și transmisie, potrivit France Inter. Cercetatorii spera ca vaccinul sa fie gata pentru comercializare in 2023. Vaccinurile precum Pfizer, Moderna sau AztraZeneca…