- Ordonanțele militare curg una dupa alta și masurile de distanțare sociala sunt tot mai dure. Nerespectarea interdicțiilor a dus la amenzi de peste 10 milioane de euro și sute de dosare penale pana acum. In aceste condiții, un preot ii scrie o scrisoare deschisa șefului DSU, Raed Arafat, caruia ii…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, face un apel direct catre șeful DSU, Raed Arafat, sa verifice situația de la Spitalul Județean Suceava, unde mai multe cadre medicale au fost depistate pozitiv la coronavirus.Liderul ALDE a scris pe Facebook ca a primit o scrisoare din partea medicilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie „sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si ca…

- Moartea lui Florentin Florescu le-a parut multora o gluma. Mulți dintre cei care l-au cunoscut au recunoscut ca vestea plecarii jurnalistului, chiar de ziua lui, parea pusa la cale chiar de el. Au ințeles, cu cat treceau minutele, orele, ca Florentin s-a lasat de glume.

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc Intampinarea Domnului, care se praznuieste in fiecare an pe 2 februarie, marcand 40 de zile de la nasterea lui Iisus Hristos, zi in care Mantuitorul e dus la templu de Fecioara Maria... The post Primavara timpurie sau iarna intarziata? Astazi aflam raspunsul, conform…

- Cristina Țopescu s-a stins din viața fulgerator, la doar 59 de ani, singura in casa, alaturi doar de patrupedele pe care le-a iubit mai presus decat orice. Jurnalista a murit fara lumanare, iar acest lucru este considerat de mulți un mare pacat.