Vor fi reluate demersurile de consolidare și reabilitare a Casei Callimachi – Ghica de pe strada Cuza Vodă In urma unor solicitari de la ieșeni, dar și a unor discuții din Consiliul Local, conducerea Primariei Municipiului Iași a decis sa reia demersurile de consolidare și reabilitare a Casei Callimachi – Ghica de pe strada Cuza Voda, nr. 41, astfel incat sa poata fi redata circuitului cultural și istoric al orașului nostru. In acest scop, in perioada imediat urmatoare vom organiza o licitație pentru contractarea unui proiectant care sa realizeze expertiza tehnica și documentația de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) pentru cladirea – monument istoric. Procedura de achiziție va avea o prevedere… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 8 Martie 2022, la ora 11.30, la Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Busteni, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, va fi organizat un medalion comemorativ , evenimentul fiind dedicat celor 61 de ani de la trecerea in eternitate a scriitorului Cezar Petrescu. Cezar Petrescu…

- Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de luni, 28 februarie, se afla și un proiect de hotarare privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru investiția „Modernizare instalații electrice, Instalații pentru fluide medicale și Instalații pentru…

- Un Grup interinstituțional constituit la initiativa conducerii CJ va cauta cele mai bune solutii pentru toate unitatile de invatamant din mediul rural care au toalete in curte sau care au bai construite in interior, dar fara retea de apa sau canalizare. La prima sedinta a Grupului interinstitutional,…

- Unul dintre cei trei secretari de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii numiti vineri prin decizii ale premierului Nicolae Ciuca este Andrei Alexandru. Consilier din partea PSD in cadrul Consiliului Local Vaslui si cercetator in matematica-informatica la Academia Romana, Andrei Alexandru…

- Volumul „Chisinaul de altadata, 1436 - 1812. Studiu monografic, corpus de documente si alte materiale", semnat de acad. Andrei Esanu si dr. Valentina Esanu, va fi lansat azi, de la ora 14, la Palatul Culturii din Iasi. Evenimentul, organizat de catre Complexul Muzeal National „Moldova", in parteneriat…

- Expozitia "Nicolae Iorga - 150 de ani de la nastere", dedicata prezentarii personalitatii si activitatii savantului, se va deschide, joi, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MNIR, vernisajul va avea loc in prezenta ministrului Culturii,…

- Este nevoie ca la aceasta etapa de reglementare a crizei Republica Moldova sa dispuna de o poziție și o voce distincta. Altminteri, daca nu ai loc la masa cu tacamuri, cu siguranța vei face parte din meniu... Anul politic 2021 se incheie cu o criza geopolitica acuta din jurul Ucrainei. Mulți…

- Consilierii locali au decis sa scoata de pe ordinea de zi a proiectului de extindere a Penitenciarului Iași in Copou, la propunerea liberalilor, in condițiile in care, luna trecuta, aceiași consilieri pledau in favoarea aprobarii unui astfel de proiect. Totodata, liberalii au propus formarea unei comisii…