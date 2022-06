Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a multumit Uniunii Europene pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata solicitarea catre Bruxelles de a impune Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, scrie dpa. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui de-al…

- Liderii UE au condamnat cu hotarare razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si au convenit asupra celui de-al saselea pachet de sanctiuni, se precizeaza intr-un comunicat oficial, dupa reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de luni, conform news.ro. Pachetul va acoperi titeiul,…

- Liderii statelor europene, reuniți la Bruxelles, incearca sa ajunga la un compromis privind embargoul asupra petrolului rusesc. E principala tema a summitului la care Romania e reprezentata de președintele Klaus Iohannis.

- Cei mai mari creditori din Europa iși intensifica plangerile la Bruxelles și denunța lipsa de claritate cu privire la modul de punere in aplicare a sancțiunilor UE impotriva Rusiei și o „aliniere greșita” cu masurile echivalente impuse de SUA și Marea Britanie. Reprezentanții celor mai mari banci din…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut un discurs in dimineata de joi la summit-ul Consiliului European de la Bruxelles in care le-a spus participantilor ca sanctiunile asupra Rusiei au fost aplicate prea tarziu.

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca in Romania nu va exista „o problema semnificativa” in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare. Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis miercuri sa extinda sanctiunile impotriva Moscovei si Minskului in urma invaziei ruse din Ucraina, in special prin deconectarea a trei banci belaruse de la sistemul international de plati SWIFT, a anuntat presedintia franceza a Consiliului UE, potrivit AFP.…

- Uniunea Europeana a convenit asupra unui nou set de sancțiuni impotriva Rusiei și Belarus. Sancțiunile vizeaza inalți oficiali ruși și oligarhi, precum și excluderea unor banci din Belarus din SWIFT, potrivit Reuters. Noile sancțiuni vor include și restricții asupra sectorului maritim și vor exclude…