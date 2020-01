Vopsirea podului dintre Danemarca si Suedia va dura 13 ani: Muncitorii vor sta suspendati de o macara deasupra marii

Stiri pe aceeasi tema

- Podul cu o lungime de aproape opt kilometri care leaga Danemarca de Suedia va primi un nou strat de vopsea pentru prima data dupa ce a fost deschis traficului in anul 2000, insa finalizarea acestui proiect ambitios va dura 13 ani, informeaza Reuters. Podul Oresund, celebru datorita serialului politist…

- Grupul de tari "E3" format din Franta, Marea Britanie si Germania au solicitat Iranului sa se abtina de la orice actiune violenta si au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale. Cele trei tari au subliniat,…

- Autoritatile de la Teheran au blocat accesul prin Internet mobil la website-uri straine in mai multe provincii din Iran, a anuntat miercuri agentia de presa semioficiala ILNA, citata de Reuters. Rude ale persoanelor ucise in timpul protestelor din ultima luna fata de cresterea pretului carburantilor…

- Reducerea ratei dobanzilor pare sa stimuleze mai mult decat economia, economistii de la Banca Angliei (BoE) sustinand ca un numar suplimentar de 14.500 de bebelusi s-au nascut in 2009 dupa ce banca centrala a redus dobanda de politica monetara in contextul crizei financiare globale, transmite Reuters.…

- Consiliul European a anuntat joi ca a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa anexarea Crimeei, in martie 2014, relateaza Reuters. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel le-au prezentat saptamana trecuta sefilor de stat si de guverne din Uniunea…

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…

- Comisia pentru Siguranta Transporturilor Nationale din Statele Unite a cerut, marti, Boeing sa reproiecteze structura carcasei elicei pentru toate avioanele 737 NG si sa inlocuiasca sistemul respectiv pentru toate avioanele existente. Potrivit comisiei, Administratia Federala pentru Aviatie…