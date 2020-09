Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri o propunere de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea Europeana pana in 2030 in raport cu nivelul din 1990, fata de un obiectiv fixat in prezent la o diminuare cu 40%, cu scopul de a ajunge la o neutralitate in privinta emisiilor de carbon pana in 2050, relateaza agentiile internationale de presa.



Aceasta majorare a obiectivului de la 40% la 55%, care ar avea consecinte pentru sectorul energetic, transporturi sau agricultura, "este prea mare pentru unii si insuficienta pentru altii. Insa…