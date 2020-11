Romania a depașit vineri pragul de 400.000 de cazuri de imbolnaviri cu noul tip de Coronavirus și are toate șansele, la actualul nivel, sa atinga pragul de jumatate de milion in urmatoarele zece zile. Mai exact, pana pe 1 decembrie, cand vom sarbatori Ziua Naționala. Cu cele 9.272de cazuri consemnate vineri, Romania a depașit pragul celei de-a patra suta de mii, situandu-se la 403.123. In condițiile in care de doua saptamani se inregistreaza aproximativ 10.000 de imbolnaviri zilnic, matematic vorbind avem toate șansele ca pana pe data de 1 decembrie sa ajungem la jumatate de milion și sa ne apropiem…