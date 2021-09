Vom face și a treia doză de vaccin? Cine este vizat Agentia Europeana a Medicamentului evalueaza datele referitoare la rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech. Producatorii de medicamente au anuntat ca au depus o cerere la EMA, care va efectua o evaluare rapida a datelor, rezultatul fiind asteptat ”in urmatoarele cateva saptamani”. Vineri, compania americana Moderna a anuntat ca a solicitat EMA aprobarea suplimentara a rapelului vaccinului sau, la o doza de 50 de micrograme. Vaccinurile in doua doze ale Moderna si Pfizer se bazeaza pe tehnologia mARN. Luni, EMA a mai anuntat ca evalueaza datele referitoare la administrarea unei doze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) evalueaza datele referitoare la rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, care ar trebui sa fie administrat la 6 luni dupa a doua doza de vaccin la persoane cu varste de cel putin 16 ani, transmite Reuters.

- Potrivit companilor, a treia doza a aratat un nivel semnificativ mai ridicat al anticorpilor de neutralizare a virusului initial SARS-CoV-2, comparativ cu primele doua doze, precum si impotriva variantelor Beta si Delta. Pfizer a afirmat ca eficacitatea vaccinului sau scade in timp, citand un studiu…

