Medicul Octavian Jurma afirma, joi seara, ca avand in vedere ultimele raportari zilnice ale noilor cazuri de coronavirus se poate estima ca pragul de 10.000 de cazuri pe zi va fi depasit marti, 26 iulie 2022, informeaza News.ro. ”Al treilea raport zilnic ofera deja un pattern familiar raportarilor din Romania, cu varful saptamanal marti si valori in jurul mediei saptamanale pana duminica. Acest lucru ne permite sa estimam destul de precis ziua in care vor fi atinse oficial anumite valori (…) Pragul de 10.000 de cazuri pe zi va fi depasit marti, 26 iulie 2022”, a scris, joi seara, pe Facebook,…