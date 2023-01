Stiri pe aceeasi tema

- Volvo Romania, unic importator de camioane noi, medii și grele marca Renault pe piața romaneasca, a fost amendata cu peste 13 milioane de lei (aproximativ 2,65 milioane euro), pentru ca ar fi stabilit cu distribuitorii din rețeaua sa sa nu vanda acest tip de camioane in afara teritoriului Romaniei,…

- Grupul american Meta, compania-mama a Facebook, a primit miercuri doua amenzi substantiale in suma totala de 390 milioane de euro pentru incalcarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR/RGPD), a anuntat Comisia irlandeza pentru protectia datelor (DPC), care actioneaza in numele Uniunii…

- Consiliul Concurentei a sanctionat 65 de companii si o asociatie cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei aprox 26 milioane de euro pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Consiliul Concurenței a sancționat 65 de companii și o asociație cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei (aprox 26 milioane de euro) care ar fi participat la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) și-a propus sa sa faca o serie de imprumuturi bancare consistente, incepand de anul viitor. Este vorba de un total de aproape 200 de milioane de euro care sa fie asigurate prin garanții guvernamentale. Acest lucru este posibil in baza unei ordonanțe prin care este reglementata…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat pentru News ca in prezent instituția are in derulare investigatii in care sunt implicate companii austriece din domeniul financiar-bancar, precum Banca Comerciala Romana si Raiffeisen Bank Romania, Asirom, Omniasig si Uniqa Asigurari…