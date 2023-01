Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a sanctionat compania Volvo Romania SRL cu o amenda in valoare de peste 13 milioane lei (aproximativ 2,65 milioane euro), pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata distributiei de camioane noi, medii si grele marca Renault. ”Consiliul Concurentei a sanctionat compania Volvo Romania SRL cu o amenda in valoare de peste 13 milioane lei (aproximativ 2,65 milioane euro), pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata distributiei de camioane noi, medii si grele marca Renault. In urma unei investigatii, autoritatea de concurenta a constatat ca Volvo Romania…