La solicitarea parintelui Gheorghe Nuța, parohul Parohiei Nuci, voluntarii Catedralei Mantuirii Neamului s-au aflat sambata, pe 14 decembrie, din nou, in mijlocul localnicilor din comuna Nuci. Peste 70 de copii și adulți au fost consultați cu acest prilej și au invațat cum sa traiasca sanatos, direct de la experții in domeniul medical. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 483, ediția print Cea de-a 69 ediție și ultima din anul 2019 a programului social filantropic „Sanatate pentru sate”, desfașurat de voluntarii Catedralei Mantuirii Neamului, a ajutat copiii, parinții și bunicii din comuna…