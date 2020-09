Stiri pe aceeasi tema

- Am dormit 3 ore dupa o noapte lunga, vreau sa spun un mare multumesc pt increderea timisorenilor, aproape 49.000 de voturi pentru mine si vreau sia multumesc tuturor care au mers la vot, mai ales celor care nu m-au votat pe mine, ma voi stradui sa castig si increderea lor. Timisoara a exprimat…

- Noul primar ales al Timisoarei, Dominic Fritz, sustinut de USR PLUS, a declarat duminica seara, in prezenta a mii de persoane adunate in Piata Operei/Victoriei, ca va fi primarul tuturor timisorenilor si ca va lupta pentru a castiga si increderea celor care nu l-au votat, pentru a construi impreuna…

- Dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea in alegerile pentru Primaria Timișoara, sediul USR a explodat in urale. Membrii și simpatizanții USR au privit in direct pe TION primele declarații facute de fostul primar al Timișoarei.

- Surpriza uriasa la alegerile pentru Primaria Timisoara. Dupa primele sectii numarate, candidatul USR PLUS, Dominic Fritz, are un avans considerabil in fata actualului primar PNL Nicolae Robu. Potrivit unor surse din PNL Timis, chiar Robu a anuntat pe un grup privat de WhatsApp ca Fritz conduce dupa…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, l-a atacat, astazi, pe liberalul Nicolae Robu dupa ce primarul Timișoarei a anunțat ca refuza sa participe la orice dezbatere despre programele electorale. ”Cred ca timișorenii merita o dezbatere cinstita, civilizata intre aceste doua programe. Am ințeles ca domnul…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, a depus luni dupa-masa lista cu cele peste 8.000 de semnaturi in vederea inscrerii in cursa pentru acest post. Alaturi de el se va afla o echipa de consilieri locali, sunt 27 de candidati, iar liderul acestora va fi seful filialei…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…