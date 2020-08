Stiri pe aceeasi tema

- LPF e decisa sa incheie Liga 1 pe teren, la presiunea deținatorului de drepturi TV. Dinamo poate avea un program horror in finalul play-out-ului! Dinamo va disputa primul meci dupa mai bine de doua saptamani duminica, la Voluntari. ...

- Ioan Andone (60 de ani), președintele celor de la FC Voluntari, crede ca Dinamo situația de la Dinamo este extrem de dificila dupa apariția celor 6 cazuri de coronavirus din lot. Șase jucatori ai lui Dinamo au fost astazi confirmați cu Covid-19. Restanța „cainilor” cu Chindia a fost amanata „Mai sunt…

- Formatia FC Petrolul a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu FC Rapid, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 2, desi a beneficiat de un penalti repetat de doua ori si oaspetii au avut doi jucatori eliminati, anunța news.ro.In minutul 28, de la Rapid a fost eliminat…

- Dinamo a pierdut cu FC Voluntari, scor 0-1, și ramane ultima in Liga 1. Mihai Popescu (26 de ani), fundașul considerat capul rautaților in Ștefan cel Mare, a rabufnit dupa meci. Context: Adrian Motoaca, fost medic de la Dinamo, l-a acuzat pe Mihai Popescu de acte de indisciplina. Mircea Rednic, fostul…

- Viitorul a plecat cu un singur punct de pe terenul celor de la Sepsi, deși a avut superioritate numerica din minutul 48 și a condus la un moment dat cu 2-0 și 3-1. Partida încheiata cu scorul de 3-3 a facut parte din play-out-ul Ligii 1 la fotbal."Cei de la Sepsi au facut un meci mare.…

- Dinamo și FCSB joaca astazi, de la 20:00, turul semifinalelor Cupei Romaniei. Oaspeții au o banca de rezerve cu media de varsta de 17 ani și sunt foști adversari ai copiilor de mingi de la derby. Copiii de mingi de la derby sunt juniori ai clubului Dinamo. Aceștia privesc cu invidie la banca de rezerve…

- Formatia FC Voluntari a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii I, prima confruntare de dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus.

- Daca in fotbalul real Dinamo trece printr-o criza profunda, in cel virtual, echipa din Ștefan cel Mare inșira succes dupa succes. Echipa este aproape sa triumfe in eLiga I la FIFA 2020 . Dinamo are un avans de doua puncte fata de urmatoarele clasate, formațiile FC Hermannstadt si FC Voluntari, dupa…