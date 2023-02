Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat marți Comitetul Național pentru Situații de Urgența. In cadrul ședinței desfașurate in sistem hibrid, s-a decis suplimentarea asistenței internaționale pentru Turcia.

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia. Aceasta este prima zona pe care autoritațile…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Eveniment Romanii surprinși de cutremurul din Turcia vor fi repatriați / S-au trimis deja echipe de salvare februarie 6, 2023 14:58 Statul roman a trimis pe teritoriul Turciei o echipa RO-USAR specializata in intervenții de cautare și salvare. Acest lucru s-a intamplat in urma unei solicitari de…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 așa cum a fost cel care a lovit sudul Turciei luni dimineața a mai fost resimțit in țara acum 100 de ani, a transmis Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei miercuri dimineata. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon.