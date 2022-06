Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara pe Twitter ca a acceptat invitatiile la summiturile G7 si NATO care vor avea loc la sfarsitul acestei luni in sudul Germaniei si, respectiv, la Madrid, transmite dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Patru persoane au fost injunghiate intr-un atac cu cuțitul comis vineri, 10 iunie, la o universitate din vestul Germaniei. Atacatorul a fost arestat, a anunțat poliția locala, citata de G4Media . Poliția nu a precizat gravitatea ranilor sau contextul incidentului, care a avut loc la universitatea din…

- Doua columbiene au fost arestate, vineri, pe aeroportul international Tocumen, din Panama, in timp ce incercau sa plece in Spania avand cocaina ascunsa in perucile pe care le purtau, a anuntat biroul procurorului general al tarii din America Centrala, potrivit AFP. Procurorul Xiomara Rodriguez a anuntat…

- Presedintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk, s-a intalnit, vineri, la Berlin cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a cere Germaniei sa livreze mai multe arme Ucrainei. Stefanciuk a spus, dupa intrevedere, ca și Volodimir Zelenski ar putea vizita Germania.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana, Bali, in noiembrie, a declarat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo, intr-un comunicat, relateaza CNN. La eveniment a fost invitat si presedintele Ucrainei, Volodimir…

- In urma cu o saptamana, Ucraina a lansat timbre poștale cu crucișatorul rus Moskva, scufundat de ucraineni, și celebrul granicer care a spus „Nava de razboi ruseasca, du-te naibii”. Acum, acestea se vand pe eBay cu prețuri cuprinse intre 65 si 400 de dolari, sume cu mult peste cele anuntate de Posta…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat evaluarea conform careia Rusia a comis genocid in Ucraina, spunand reporterilor: „L-am numit genocid pentru ca a devenit din ce in ce mai clar ca Putin incearca doar sa stearga chiar si ideea a a fi ucrainean", transmite CNN. Volodimir Zelenski, presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe contul sau de Twitter ca a avut o convorbire telefonica cu Olaf Scholz, cancelarul german, in care au discutat despre posibilitatea aplicarii unor sanctiuni suplimentare Rusiei, aparare si sprijin financiar oferit de Germania