- "Scopul nostru nu este sa intensificam conflictul, ci, dimpotriva, sa terminam acest razboi, la acest lucru aspiram. Toate conflictele armate se incheie prin negocieri. Cu cat Kievul va intelege mai repede acest lucru, cu atat mai bine", a declarat Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa, potrivit…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. "Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

- Miercuri, președintele SUA, Joe Biden i-a promis omologului ucrainean Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita istorica la Washington, ca ucrainenii ”nu vor fi niciodata singuri” in fata Rusiei si ca Statele Unite vor ajuta Kievul cat timp va fi necesar, informeaza AFP și Agerpres. ”Nu veti fi niciodata…

- SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken. „Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice…

- PRINCIPALELE DECLARAȚII:Biden: „300 de zile au trecut de la inceputul razboiului, de 300 de zile poporul ucrainean a aratat lumii puterea lui și dragostea de libertate”. "SUA vor continua sa consolideze capacitatea Ucrainei de a se apara". (...) Amintind de bateria Patiriot care va ajunge in Ucraina,…

- Ucraina va primi armele si munitiile necesare pe parcursul fiecarei luni din anul 2023 pentru a putea lupta impotriva invaziei ruse, a dat asigurari miercuri ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres. Potrivit lui Reznikov, Romania se afla pe lista statelor…

- Sistemul de aparare aeriana Patriot ar schimba partial situatia tactica din Ucraina, care se afla sub atacurile Rusiei. Astfel de sisteme pot asigura apararea impotriva unor avioane, rachete de croaziera, drone sau rachete chiar de la o mai mare distanta, noteaza DPA.