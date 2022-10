Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita pentru discuții cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci cu un alt președinte rus.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, in discursul preinregistrat transmis in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite, ca Ucraina are cinci conditii pentru pace cu Rusia, despre care a subliniat ca nu sunt negociabile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca va sprijini ideea reluarii exporturilor rusești de amoniac prin Ucraina doar daca Rusia ii va elibera pe prizonierii de razboi ucraineni. Kremlinul considera inadecvata ideea liderului ucrainean.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul catre natiune, ca o "groapa comuna" a fost descoperita la Izium, localitate din regiunea Harkov unde a fost preluat controlul de la fortele ruse in urma cu cateva zile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca negocierile cu Federația Rusa pentru a se pune capat razboiului sunt in prezent „imposibile", potrivit Mediafax.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, ca fortele armate avanseaza pas cu pas in regiunea Herson.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca o incetare a focului cu Rusia fara recuperarea teritoriilor pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu acordat vineri Wall Street Journal.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi seara, ca Rusia a demonstrat inca o data ca trebuie recunoscuta ca stat terorist dupa atacul de la Vinita, soldat cu decesul a 23 de persoane, informeaza News.ro.