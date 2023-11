Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ucrainene - antrenate de catre Agentia Centrala americana de Informatii (CIA) - folosesc asasinate tintite impotriva inamicului rus, de exemplu o bomba ascunsa intr-o cutie de transportat pisici, pentru a trece frontiera in Rusia si a omori o celebra aparatoare a razboiului rus in…

- Drone maritime ucrainene au lovit in ultimele 72 de ore doua nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagra in apropierea portului Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat vineri agentiei locale de stiri Ukrinform o sursa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei…

- Potrivit unui document secret dezvaluit de „The Guardian”, Iranul a avut dificultați in a satisface cererea tot mai mare a Moscovei pentru drone sinucigașe - așa ca o fabrica din Siria le producea și ea, dar acum producția se muta in Rusia. In documentul pe care Kievul l-a dat aliaților sai occidentali,…

- ”Vasul «Aroyat» a plecat din portul Ciornomorsk incarcat cu 17.600 de tone de grau ucrainean catre Egipt”, anunta pe X ministrul ucrainean al Infrastructiurii Oleksandr Kubrakov. O prima nava incarcata cu griu a plecat fara probleme din acelasi port la 19 septembrie, in contextul in care Ucraina vrea…

- Aerodromul din Pskov, Rusia, a fost atacat de drone ucrainene in noaptea de 29-30 august, iar publicația Ukrainska Pravda a publicat imaginile cu momentul exploziei care a distrus aeronava ruseasca de transport liușin Il-76, potrivit Ukrainska Pravda.Pe 31 august, Serviciul de informații al apararii…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat luni inculparea unui cetatean rus, fost angajat al diplomatiei americane in Rusia, arestat la inceputul anului si acuzat ca a transmis Statelor Unite informatii privind conflictul din Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Intr-un moment…

- Serviciul militar de informatii al Ucrainei a anuntat distrugerea unui sistem rusesc de aparare antiaeriana S-400 ”Triumph” amplasat pe teritoriul peninsulei Crimeea, transmite Agerpres . ”In urma exploziei, sistemul, rachetele asociate si personalul care-l deservea au fost complet distruse”, a anuntat…

- Șeful Directiei Principale de Informatii (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii, Kirilo Budanov, insotit de o delegație de la Kiev, a plecat intr-o vizita oficiala in Bulgaria, unde a avut o intrevedere cu omologul sau bulgar și cu ministrul apararii - transmite, miercuri, televiziunea ucraineana…