Volodimir Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană lui Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Putin Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat marti seara ca i-a retras cetațenia ucraineana bogatului om de afaceri Viktor Medvedciuk, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, acuzat de Kiev de inalta tradare in favoarea Rusiei, transmite AFP. „Pe baza documentelor pregatite de serviciile de securitate si de Serviciul de stat pentru migratie si in conformitate cu Constitutia statului nostru, am decis sa retrag cetatenia a patru persoane”, Medvedciuk si alti trei oameni politici, a spus seful statului ucrainean, conform agerpres.ro . Zelenski i-a retras cetațenia ucraineana lui Viktor Medvedciuk,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

