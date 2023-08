Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anuntat sambata, 5 august, ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele Rusiei si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza AFP si EFE,…

- Un corespondent de razboi al agenției ruse de stat de știri RIA Novosti a fost ucis și alți trei jurnaliști ruși au fost raniți sambata, 22 iulie, de bombardamente in apropierea liniei de front din sud-estul Ucrainei, in regiunea Zaporojie, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.Ministerul…

- Ministerul britanic al Apararii a scris joi, in raportul sau zilnic despre evolutia razboiului din Ucraina, ca Rusia a dislocat trupe militar din zone-cheie ale granițelor pentru a le trimite in prima linie a frontului ucrainean in zonele contraofensivei Kievului.1. In regiunea Zaporojie a fost trimisa…

- Moscova a informat duminica despre lupte violente pe trei sectiuni ale liniei frontului in Ucraina, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Un responsabil instalat de Rusia a declarat ca fortele ucrainene au cucerit Piatihatki, un sat din regiunea Zaporojie (sud), si a ocupat pozitii acolo sub focul…

- Armata rusa recunoaste ca au loc lupte in vederea cucerii localitatilor Rivnopil si Urojaine, pe frontul din sudul Ucrainei si recunoaste - pentru prima oara - cu jumatate de gura ca pierdut teritorii, dupa ce Ucraina a anuntat joi ca avanseaza in pofida unei "!rezistente puternice" a trupelor ruse,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

