Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Palatul Cotroceni, la finalul discuțiilor cu președintele Iohannis, liderul de la Kiev, care a ieșit in fața presei, alaturi de șeful statului roman, pentru declarații comune de presa, a explicat motivul pentru care nu va susține un discurs in Parlament. Așa cum s-a vehiculat pe parcursul acestei…

- Romania și Ucraina vor deveni oficial parteneri strategici. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean va merge și in Parlament."Aceasta vizita are un caracter istoric. Ne dorim o relație bilaterala axata pe…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit marți, 10 octombrie, la Palatul Cotroceni, de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita facuta de liderul de la Kiev in țara vecina de la inceputul razboiului declanșat de Rusia, transmite Ziare.com . Volodimir Zelenski…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de Klaus Iohannis la Cotroceni , in cadrul unei vizite oficiale, prima de acest fel de la inceputul razboiului din Ucraina.Zelenski are intalniri intreaga zi cu oficialitați din Romania și ar fi trebuit sa susțina chiar și un discurs in fața Parlamentului…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns marți in Romania, unde se afla intr-o vizita oficiala. Zelenski se va intalni la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și va ține in aceasta dupa-amiaza un discurs in Parlamentul Romaniei.

- Președinții Romaniei și Ucrainei, Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski, se intalnesc, la data de 10 octombrie 2023, la București. Primul moment important al vizitei președintelui Ucrainei este primirea la Palatul Cotroceni, care se va desfașura la ora 13. Administrația Prezidențiala a Romaniei a facut…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- Orice tip de restrictii impotriva exporturilor ucrainene de cereale contribuie la distrugerile pe care le fac teroristii rusi, a afirmat, miercuri, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M), conform Agerpres.Acesta a avut o interventie…