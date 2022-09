Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomației ungare, singurul care s-a intalnit cu Lavrov la ONU. Adunarea Generala a Natiunilor Unite din aceasta saptamana ar fi fost o oportunitate perfecta pentru demararea discutiilor de pace asupra razboiului din Ucraina, dar este putin probabil ca aceasta sa se intample, a declarat seful…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat miercuri ”retorica nucleara periculoasa” a presedintelui rus Vladimir Putin, care s-a declarat pregatit sa utilizeze ”toate mijloacele” arsenalului sau contra Occidentului. ”Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa. Nu este ceva nou,…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock a subliniat rolul vital constant al ONU in gestionarea crizelor mondiale, inainte de a pleca in New York pentru a participa la reuniunea Adunarii Generale a ONU, ale carei lucrari se deschid marti, potrivit DPA și Agerpres . Totusi, Baerbock a adaugat ca…

- Prim-ministrul Liz Truss va promite sa egaleze cheltuielile britanice pentru sprijinul militar acordat Ucrainei anul viitor, in timp ce isi reia agenda guvernamentala dupa funeraliile reginei, anunta BBC. Marea Britanie a fost unul dintre principalii donatori de ajutor militar pentru Ucraina, alocand…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul de luni asupra centrului comercial din orașul Kremenchuk drept „unul dintre cele mai indraznețe acte teroriste din istoria Europei”, informeaza CNN . Liderul Kiev a punctat ca, prin aceasta lovitura aeriana intenționata, statul rus „a devenit…