- președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut, marți seara, prin apel video, un discurs in parlamentul Marii Britanii in care a vorbit de situația din ucraina in urma invaziei Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va adresa legislatorilor britanici marti, la ora 17.00 GMT, prin legatura video, fiind primul sau discurs catre parlamentul Regatului Unit, a anuntat luni presedintele Camerei comunelor, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmeaza sa tina o alocutiune "istorica" in Camera Comunelor, camera inferioara a Parlamentul Regatului Unit, marti, la ora 17.00 GMT, (19.00, ora Romaniei), potrivit CNN. Zelensky se va adresa membrilor parlamentului prin legatura video, "prima data cand se…

- Cererea Ucrainei de aderare la UE acceptata de Parlamentul European, anunța presa ucrainiana: Președintele Zelenski, aplaudat in picioare Cererea Ucrainei de aderare la UE acceptata de Parlamentul European, anunța presa ucrainiana: Președintele Zelenski, aplaudat in picioare Parlamentul European a acceptat…

- Parlamentul European s-a intrunit astazi in ședința, pentru a discuta despre situația din Ucraina, dar și sancțiunile aprobate contra Rusiei. La eveniment, cu un discurs de la distanța, a participat și liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Acesta a fost aplaudat, in picioare, de europarlamentari.

- Ucraina trece prin momente grele, iar Volodimir Zelenski a ramas sa lupte pentru țara alaturi de soldați și civili. Acesta a acceptat negocierile, dar se teme ca lucrurile nu se vor schimba in bine. Ce mesaj emoționant a postat Alina Pușcaș despre președinte.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut joi un discurs in limba sa natala rusa, adresandu-se poporului Rusiei intr-un ultim efort de a preveni razboiul. La mai puțin de trei ore mai tarziu, forțele ruse au atacat Ucraina. Discursul lui este repr

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, marti, o „prima transa” de sanctiuni care ar trebui sa taie finantarile occidentale pentru Rusia si sa vizeze „elitele rusesti”, precum si institutiile financiare. (Discursul incepe la minutul 1:23:00) „Instituim sanctiuni ample asupra datoriilor suverane ruse.…